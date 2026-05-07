A Senhora: Marina Moreira Pinto da Silva
Faleceu dia 05/05/26 às 03:35 horas em Guarujá com 76 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Antonio da Silva e os filhos: Fábio Moreira Pinto da Silva, Maysa Moreira Pinto da Silva, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para São Carlos.
O Velório foi realizado das 14:00 às 17:00 horas no dia 06/05/2026, seguindo após para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.
Data de nascimento: 15/10/1949.
O Senhor: Carlos Volpin
Faleceu dia 05/05/26 às 09:45 horas em São Carlos com 77 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Benedita Maria da Silva Volpin e os filhos: Marta do Nascimento c/c Agnaldo D. do Nascimento, Simone Volpin c/c Evanderli, Edna Cristina Volpin c/c Denerval, Lucas Carlos Volpin c/c Claudinéia, Leandro Jonas Volpin c/c Cássia, Ana Cláudia Volpin, solteira, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 06/05/26 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.
Data de nascimento: 16/03/1949.
O Senhor: Waldemar Mariani
Faleceu dia 04/05/26 às 23:30 horas em Matão com 98 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Ophélia Ronchi Mariani e deixa os filhos: Neile, Aroldo, Meire, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 05/05/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 03/06/1927.