Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

07 Mai 2026 - 09h39Por Jéssica C.R.
A Senhora: Marina Moreira Pinto da Silva

Faleceu dia 05/05/26 às 03:35 horas em Guarujá com 76 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio da Silva e os filhos: Fábio Moreira Pinto da Silva, Maysa Moreira Pinto da Silva, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O Velório foi realizado das 14:00 às 17:00 horas no dia 06/05/2026, seguindo após para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 15/10/1949.

 

O Senhor: Carlos Volpin

Faleceu dia 05/05/26 às 09:45 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Benedita Maria da Silva Volpin e os filhos: Marta do Nascimento c/c Agnaldo D. do Nascimento, Simone Volpin c/c Evanderli, Edna Cristina Volpin c/c Denerval, Lucas Carlos Volpin c/c Claudinéia, Leandro Jonas Volpin c/c Cássia, Ana Cláudia Volpin, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/05/26 às 08:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

Data de nascimento: 16/03/1949.

 

O Senhor: Waldemar Mariani

Faleceu dia 04/05/26 às 23:30 horas em Matão com 98 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Ophélia Ronchi Mariani e deixa os filhos: Neile, Aroldo, Meire, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/05/26 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 03/06/1927.

