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quarta, 06 de maio de 2026
Obituário

Nova Funerária informa nota de falecimento

06 Mai 2026 - 13h40Por Jessica
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Nova Funerária - Nova Funerária -

A Senhora: Marina Moreira Pinto da Silva

Faleceu dia 05/05/26 às 03:35 horas em Guarujá com 76 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio da Silva, os filhos Fabio Moreira Pinto da Silva e Maysa Moreira Pinto da Silva, netos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O velório será realizado no dia 06/05/26 á partir das 14:00 horas até as 17:00 horas no Velório Municipal e em seguida seu corpo será transladado ao Crematório de Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 15/10/49.

 

 
 
 

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