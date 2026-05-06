Nova Funerária informa nota de falecimento

A Senhora: Marina Moreira Pinto da Silva

Faleceu dia 05/05/26 às 03:35 horas em Guarujá com 76 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio da Silva, os filhos Fabio Moreira Pinto da Silva e Maysa Moreira Pinto da Silva, netos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O velório será realizado no dia 06/05/26 á partir das 14:00 horas até as 17:00 horas no Velório Municipal e em seguida seu corpo será transladado ao Crematório de Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 15/10/49.