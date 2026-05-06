O Senhor: Waldemar Mariani
Faleceu dia 04/05/26 às 23:30 horas em Matão com 98 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Ophélia Ronchi Mariani e deixa os filhos: Neile, Aroldo, Meire, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 05/05/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 03/06/1927.
O Senhor: Itor Vieira Militão
Faleceu dia 04/05/26 às 12:45 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 81 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Maria Luiza Morto Militão e os filhos: Rogério c/c Marlene, Cristiano c/c Edilene, Marcela c/c Rodrigo, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 05/05/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 15/09/1942.
A Senhora: Maria Alexandrina de Sousa Silva
Faleceu dia 04/05/26 às 12:22 horas em São Carlos com 51 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Ambrosio Gomes da Silva Neto, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 05/05/26 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja Deus é Amor (Av.Republica do Líbano, 430 para o Cemitério
Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 07/10/1974.
A Senhora: Jandira Lavezzo Avelino
Faleceu dia 04/05/26 às 12:00 horas em Matão com 92 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Antonio Avelino e o filho: Sérgio, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 04/05/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 24/12/1933.
A menor: Liz Rodrigues Lopes
Faleceu dia 04/05/26 às 12:00 horas em Araraquara..
Deixa os pais: Camila Rodrigues Assunção e Leandro de Almeida Lopes e familiares.
O sepultamento deu-se no dia 04/05/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 04/05/2026.
O Senhor: José Wilson Tinto Idris
Faleceu dia 03/05/26 às 16:37 horas em São Carlos com 73 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Maria de Lourdes Terezan Idris e os filhos: Julio César c/c Andréia, Carlos Renato c/c Erika, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 04/05/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 12/05/1952.
O Senhor: Alexandre Luchetta
Faleceu dia 03/05/26 às 13:07 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 56 anos de idade.
Deixa o filho: Gabriel Lemes Luchetta, solteiro, a irmã: Ivânia Cristina Luchetta, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 04/05/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 26/03/1970.
O Senhor: Euclides da Cunha Prado
Faleceu dia 02/05/26 às 10:40 horas em Matão com 87 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Maria Aparecida Gagliandi Prado e os filhos: José Luiz, Antonio Carlos, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 02/05/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 22/11/1938.
O Senhor: José Ferreira
Faleceu dia 02/05/26 às 06:25 horas em Ibaté com 92 anos de idade.
Deixa os filhos Joel Ferreira c/c Vanda, Reginaldo Ferreira c/c Edna, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 02/05/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.
Data de nascimento: 06/12/1933.
O Senhor: Virgilio Manoel de Carvalho
Faleceu dia 01/05/26 às 21:51 horas em Matão com 45 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Fabiana Maria da Silva e as filhas: Vislândia, Bruna, Vitória, Vivianny, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Belém do Piaui - PI
O sepultamento deu-se no dia 03/05/26 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Belém do Piaui – PI
Data de nascimento: 25/06/1980.