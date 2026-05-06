Nova Funerária -

O Senhor: Waldemar Mariani

Faleceu dia 04/05/26 às 23:30 horas em Matão com 98 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Ophélia Ronchi Mariani e deixa os filhos: Neile, Aroldo, Meire, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/05/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 03/06/1927.

O Senhor: Itor Vieira Militão

Faleceu dia 04/05/26 às 12:45 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Luiza Morto Militão e os filhos: Rogério c/c Marlene, Cristiano c/c Edilene, Marcela c/c Rodrigo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/05/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 15/09/1942.

A Senhora: Maria Alexandrina de Sousa Silva

Faleceu dia 04/05/26 às 12:22 horas em São Carlos com 51 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Ambrosio Gomes da Silva Neto, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/05/26 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja Deus é Amor (Av.Republica do Líbano, 430 para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/10/1974.

A Senhora: Jandira Lavezzo Avelino

Faleceu dia 04/05/26 às 12:00 horas em Matão com 92 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Avelino e o filho: Sérgio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/05/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 24/12/1933.

A menor: Liz Rodrigues Lopes

Faleceu dia 04/05/26 às 12:00 horas em Araraquara..

Deixa os pais: Camila Rodrigues Assunção e Leandro de Almeida Lopes e familiares.

O sepultamento deu-se no dia 04/05/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 04/05/2026.

O Senhor: José Wilson Tinto Idris

Faleceu dia 03/05/26 às 16:37 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria de Lourdes Terezan Idris e os filhos: Julio César c/c Andréia, Carlos Renato c/c Erika, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/05/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/05/1952.

O Senhor: Alexandre Luchetta

Faleceu dia 03/05/26 às 13:07 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 56 anos de idade.

Deixa o filho: Gabriel Lemes Luchetta, solteiro, a irmã: Ivânia Cristina Luchetta, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/05/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 26/03/1970.

O Senhor: Euclides da Cunha Prado

Faleceu dia 02/05/26 às 10:40 horas em Matão com 87 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Aparecida Gagliandi Prado e os filhos: José Luiz, Antonio Carlos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/05/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 22/11/1938.

O Senhor: José Ferreira

Faleceu dia 02/05/26 às 06:25 horas em Ibaté com 92 anos de idade.

Deixa os filhos Joel Ferreira c/c Vanda, Reginaldo Ferreira c/c Edna, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/05/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 06/12/1933.

O Senhor: Virgilio Manoel de Carvalho

Faleceu dia 01/05/26 às 21:51 horas em Matão com 45 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Fabiana Maria da Silva e as filhas: Vislândia, Bruna, Vitória, Vivianny, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Belém do Piaui - PI

O sepultamento deu-se no dia 03/05/26 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Belém do Piaui – PI

Data de nascimento: 25/06/1980.

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