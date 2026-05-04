NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Eliana Ap. Siqueira de Oliveira, aos 62 anos de idade, ocorrido no dia 03/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Jair de Oliveira.

Deixa seus filhos: Eva e Adão, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 04/2026 das 10:30 às 14:30 h no Velório Santa Cruz, após seguirá o féretro para sepultamento às 15:00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Eliana Ap. Siqueira de Oliveira.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/96134





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Candida Carolina Torre de Almeida, aos 95 anos de idade, ocorrido no dia 04/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos, familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 04/2026 das 11:00 às 15:00 h no Velório Santa Cruz, após seguirá o féretro para sepultamento às 15:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Candida Carolina Torre de Almeida.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/96140





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Pedro de Góes Sobrinho, aos 72 anos de idade, ocorrido no dia 04/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Luiza dos Santos.

Deixa seus filhos: Anderson, Alex e Janaina, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 04/05/2026 das 13:30 às 17:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o traslado para Várzea Paulista onde ocorrerá o sepultamento.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Pedro de Góes Sobrinho.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/96132





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Ondina Levi.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 05/05/2026 (Terça-feira), às 15:00h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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