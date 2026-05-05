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terça, 05 de maio de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa convites de missa

05 Mai 2026 - 09h18Por Jéssica C.R.
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Grupo Santa Cruz - Grupo Santa Cruz -

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Francisco Calafati.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 08/05/2026 (sexta-feira), às 19:30h, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora (Educandário). Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Candida Carolina T. de Almeida.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 10/05/2026 (domingo), às 17:00h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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