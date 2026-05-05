Grupo Santa Cruz informa convites de missa

Grupo Santa Cruz -
CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família do Sr. Francisco Calafati.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 08/05/2026 (sexta-feira), às 19:30h, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora (Educandário). Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.
CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família da Sra. Candida Carolina T. de Almeida.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 10/05/2026 (domingo), às 17:00h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.