Grupo Santa Cruz informa convites de missa

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Francisco Calafati.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 08/05/2026 (sexta-feira), às 19:30h, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora (Educandário). Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.