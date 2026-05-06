Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Jovem Ryan de Lima Alves na cidade de Franca-SP-, no dia 05/05/2026, nascido no dia 14/10/2006 aos 19 anos. O inicio do velório está marcado as 07:00 no dia 06/04/2026 no velório municipal de São Joaquim da Barra-SP.

Era solteiro.

Deixa seus pais ,João, Genilda,,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 06/05/2026 às 10:30hs, saindo do velório municipal de SãoJoaquim da Barra para o Cemitério Municipal de São Joaquim da Barra-SP-SP

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