Morre em São Carlos João Ricci, radialista sertanejo que marcou época

JoãO radialista sertanejo João Ricci: Segundo contava o radialista, sua paixão pela música teria começado quando ele ainda era criança - Crédito: divulgação

Faleceu na tarde desta segunda-feira (4), na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, o radialista e apresentador João Ricci, de 79 anos. Seu quadro clínico se agravou após um período de 18 dias internado na UTI do hospital.

Segundo familiares, João Ricci foi internado após sofrer uma queda em casa, numa madrugada, quando se preparava para seguir até a Rádio Regional FM, emissora onde mantinha, há mais de 15 anos, um programa diário dedicado à música sertaneja, estilo, aliás, que o consagrou em toda a região ao longo de sua trajetória profissional.

Segundo contava o radialista, sua paixão pela música teria começado quando ele ainda era criança, quando, ao lado dos irmãos Tarcísio e Sebastião e mais alguns amigos, organizava e apresentava pequenas peças e shows no estilo circo/teatro na residência da família, na Rua Paula Carvalho, no centro de Descalvado.

Sua carreira de apresentador teve início com a estreia do programa "Roda de Violeiros", realizado no Armazém de Victorio Sabongi, em Descalvado, sem nem mesmo contar com uma emissora para transmitir os encontros, apenas com a paixão e a naturalidade das coisas simples da vida — aliás, características que lhe eram peculiares e retratadas, como ele dizia, nas modas de viola.

Pouco tempo depois, João Ricci participou da inauguração da extinta Rádio 8 de Setembro (AM), também em Descalvado, onde trabalhou por cinco anos. Com o sucesso de audiência, o apresentador — que, nessa altura, também já acumulava experiência como locutor e conquistava milhares de ouvintes — recebeu o convite para apresentar o programa dominical ‘Estação Sertaneja’, na Rádio Primavera de Porto Ferreira, onde trabalhou por 30 anos. Atualmente, o radialista e apresentador possuía, ao lado do sobrinho Alessandro Ricci, um programa diário na Rádio Regional FM de Descalvado, além de apresentar o projeto Viola na Praça, realizado aos domingos na Praça de São Benedito.

Graças à sua facilidade em se comunicar com o público, João Ricci se consolidou como um dos maiores e mais populares radialistas do interior de São Paulo. Era reconhecido pelos maiores artistas do país, na época áurea da música sertaneja raiz, como um dos grandes embaixadores e defensores do estilo musical. Seus programas eram um grande sucesso por toda a nossa região.

Também apresentou o projeto 'Casa de Caboclo' e o Festival 'Zé Carreiro', ambos promovidos em Porto Ferreira. Em 2009, recebeu da Câmara Municipal de Porto Ferreira o título de Cidadão Ferreirense, fato que o emocionou em razão do seu amor inegável pela cidade vizinha.

Entre 2014 e 2016, João Ricci apresentou o programa "Ricci na Roça", idealizado e produzido pelo Descalvado News, que também era transmitido todos os domingos pela TV MIX Regional de Limeira para mais de 80 cidades paulistas, com uma audiência estimada em mais de 2 milhões de telespectadores. O programa foi um verdadeiro sucesso, pois conciliava a apresentação de grandes nomes da música sertaneja com novos e promissores talentos que a boa e insubstituível música sertaneja produz ano após ano. João Ricci dizia que o "Ricci na Roça" foi um dos trabalhos de que mais gostou ao longo dos seus mais de 60 anos de profissão.

Os programas ainda podem ser acessados no canal do YouTube do Descalvado News ou em sua página exclusiva, por meio do endereço https://www.descalvadonews.com.br/riccinaroca

João Ricci completaria 80 anos no próximo dia 24 de junho, Dia de São João — santo que lhe emprestou o nome e razão pela qual ele também sempre dizia ser apaixonado pelas festas juninas e pelo “modão sertanejo” que essa época do ano resgata. João Ricci era casado com Dª Neuza Ricci, pai de três filhos (Fernanda, Fabiano e Frederick) e também avô.

O velório do corpo de João Ricci acontece nesta terça-feira (5), desde as 8h, no Velório Municipal, e o sepultamento está marcado para as 16h, no cemitério local.

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