Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Baruk



Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Baruk , ocorrido no dia 06 de Maio de 2026, na cidade de Ibaté/SP

Baruk foi amor em forma de cachorrinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória.

Ele foi cuidada e amado pela seu tutora Bia Ferreira, demais familiares.

A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

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