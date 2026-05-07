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quinta, 07 de maio de 2026
Obituário

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Baruk

07 Mai 2026 - 08h55Por Jéssica C.R.
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Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Baruk -


Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Baruk , ocorrido no dia 06 de Maio de 2026, na cidade de Ibaté/SP 

Baruk  foi amor em forma de cachorrinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória. 

Ele foi cuidada e amado pela seu tutora Bia Ferreira, demais familiares.

A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.  

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