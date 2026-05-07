Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convites de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Julio Gini Júnior, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 06/05/2026, na cidade de Bragança Paulista.

Era casado com a Sra. Lidia Sorigoto Gini.

Deixa seus filhos: Robson, Daniela, Cleiton, demais familiares e amigos.

O Sr. Julio foi trasladado pra cidade de São Carlos onde acerimônia de despedida terá início dia 07/05/2026 das 07:00 às 10:45 h no Velório Santa Cruz, após seguirá o féretro para sepultamento às 11:15 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Julio Gini Junior.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/96449

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Lauriberto Marcos Apreia.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 09/05/2026 (sábado), às 19:00h, na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Rafaele de Carla Silva Pinto.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 09/05/2026 (sábado), às 19:00h, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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