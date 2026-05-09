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sábado, 09 de maio de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

09 Mai 2026 - 11h19Por Jéssica C.R.
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Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Adilson Balthazar, aos 83 anos de idade, ocorrido no dia 08/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Benedita Irene Bruno Balthazar.

Deixa seus filhos: Marcos, Marcia, Marina, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/05/2026 das 10:30 às 14:30 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Adilson Balthazar.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/96865

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Aparecido Teixeira, aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 08/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Aparecida Ribeiro.

Deixa seus filhos: Rafael, Renata, demais familiares e amigos.

O Sr. Aparecido foi trasladado para cidade de Ibaté onde acerimônia de despedida terá início dia 09/05/2026 das 09:30 às 13:30 h no Velório Municipal de Ibaté, após seguirá o féretro para sepultamento às 13:30 no Cemitério Municipal de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Aparecido Teixeira.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/96863

 

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