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sábado, 09 de maio de 2026
Obituário

Funerária Fernandes informa o falecimento de Adeilde Pereira Silva Domingues

09 Mai 2026 - 11h45Por Jéssica C.R.
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Funerária Fernandes informa o falecimento de Adeilde Pereira Silva Domingues -
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento da Sra. Adeilde Pereira Silva Domingues, aos 79 anos, ocorrido dia 08/05/2026, em São Carlos.
 
Era viúva. Deixa os  filhos Marcos, Marilda, Marli (in memorian) e seus familiares.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/05/2026, das 13h às 17h, no Velório Municipal e o Sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

"A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências"
 
 

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