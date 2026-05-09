Funerária Fernandes informa o falecimento de Adeilde Pereira Silva Domingues





A cerimônia de despedida terá início dia 09/05/2026, das 13h às 17h, no Velório Municipal e o Sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo



"A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências" Era viúva. Deixa os filhos Marcos, Marilda, Marli (in memorian) e seus familiares.A cerimônia de despedida terá início dia 09/05/2026, das 13h às 17h, no Velório Municipal e o Sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo"A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências"

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento da Sra. Adeilde Pereira Silva Domingues, aos 79 anos, ocorrido dia 08/05/2026, em São Carlos.