Funerária Fernandes informa o falecimento de Adeilde Pereira Silva Domingues

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento da Sra. Adeilde Pereira Silva Domingues, aos 79 anos, ocorrido dia 08/05/2026, em São Carlos.
Era viúva. Deixa os filhos Marcos, Marilda, Marli (in memorian) e seus familiares.
A cerimônia de despedida terá início dia 09/05/2026, das 13h às 17h, no Velório Municipal e o Sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo
"A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências"
A cerimônia de despedida terá início dia 09/05/2026, das 13h às 17h, no Velório Municipal e o Sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo
"A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências"