A Senhora: Maria Helena da silva Cândido
Faleceu dia 10/05/26 às 16:00 horas em Matão com 67 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. José Donizete Cândido e os filhos: Rafael, Mário, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 11/05/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 30/10/51958.
O Senhor: Antonio Valentim Aldrighi
Faleceu dia 09/05/26 às 21:47 horas em São Carlos com 61 anos de idade.
Deixa a Filha: Isabelle Junqueira Aldrighi, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 11/05/26 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.
Data de nascimento: 05/12/1964.
A Senhora: Adelina Noviska Romeiro
Faleceu dia 09/05/26 às 03:00 horas em Rio Claro com 93 anos de idade.
Era viúva do Sr. José Romeiro e deixa os filhos: José Olimpio c/c Isabel Vivaldini Romeiro, Aparecido c/c Vânia, Ângela Maria e Márcia Maria, viúvas, Aparecida de Fátima, Marta Regina, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Analândia.
O sepultamento deu-se no dia 09/05/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Analândia.
Data de nascimento: 20/07/1932.
A Senhora: Maria José Gonçalves de Aguiar
Faleceu dia 08/05/26 às 03:30 horas em Matão com 94 anos de idade.
Era viúva do Sr. Oracir Pereira de Aguiar e deixa os filhos: Maria José, Maria de Fátima, Regina, Sônia, Nilza, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 08/05/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 11/03/1932.