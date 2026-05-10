NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Alecio Soad aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 09/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Noemia Caliguer Soad.

Deixa seus filhos: Cássia, José Carlos, Carlos, Silvana, Waldemir, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/05/2026 das 07:00 às 10:30 h no Cerimonial Santa Cruz, após será trasladado para sepultamento às 11:00 no Cemitério Municipal de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Alecio Soad.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/96903





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Edvaldo do Carmo Silva aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 09/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria de Fátima de Jesus

Deixa sua Filha: Ana Flávia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/05/2026 das 07:00 às 10:45 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 11:15 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Edvaldo do Carmo Silva.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/96908





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Diva Bernardi de Souza aos 90 anos de idade, ocorrido no dia 10/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Alcides de Souza.

Deixa seus filhos: Rita, Manoel, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/05/2026 das 12:00 às 16:00 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 16:30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Diva Bernardi de Souza.