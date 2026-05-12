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terça, 12 de maio de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

12 Mai 2026 - 08h41Por Jéssica C.R.
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Nova Funerária - Nova Funerária -

A Senhora: Maria Helena da Silva Cândido

Faleceu dia 10/05/26 às 16:00 horas em Matão com 67 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Donizete Cândido e os filhos: Rafael, Mário, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/05/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 30/10/51958.

 

O jovem: Tariqui da Silva Thomaz

Faleceu dia 10/05/26 às 12:00 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 21 anos de idade.

Era solteiro, filho de Gilcélio Thomaz e Ana Cristina Ferreira da Silva,familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/05/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 26/03/1970.

 

O Senhor: Antonio Valentim Aldrighi

Faleceu dia 09/05/26 às 21:47 horas em São Carlos com 61 anos de idade.

Deixa a Filha: Isabelle Junqueira Aldrighi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/05/26 às 10:45 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 05/12/1964.

 
 
 
 

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