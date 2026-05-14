Estádio Municipal de Ibaté vira ponto de encontro de colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo

CopadoMundo - Crédito: SCA

O Estádio Municipal de Ibaté passou a ser o ponto oficial de encontro para os apaixonados por futebol e colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo. A iniciativa acontece todos os sábados, a partir das 14h, na quadra poliesportiva do estádio, reunindo crianças, jovens, adolescentes e adultos em um ambiente marcado pela integração, diversão e confraternização.

A febre dos álbuns da Copa do Mundo tomou conta da população e os encontros vêm se consolidando como um verdadeiro espaço de lazer e convivência comunitária. Durante as trocas, os participantes aproveitam para negociar figurinhas repetidas, completar os álbuns mais rapidamente e ainda economizar.

O clima familiar e descontraído reforça a tradicional paixão do brasileiro pelo futebol e cria oportunidades de interação entre diferentes gerações, todas unidas pelo entusiasmo em torno do maior evento esportivo do planeta.

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