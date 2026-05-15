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Shopping São Carlos recebe quiosque oficial da Panini e cria espaço para troca de figurinhas da Copa

Empreendimento reúne ponto oficial de vendas, área temática para colecionadores e diferentes operações com produtos ligados ao álbum da Copa

15 Mai 2026 - 13h59Por Da redação
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Shopping São Carlos recebe quiosque oficial da Panini e cria espaço para troca de figurinhas da Copa - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O clima da Copa do Mundo já começou a tomar conta do Shopping São Carlos. Administrado pelo Grupo AD, o empreendimento passou a contar com um quiosque oficial da Panini, referência mundial em colecionáveis esportivos, oferecendo aos fãs do futebol a oportunidade de adquirir o álbum oficial do torneio e os tradicionais pacotes de figurinhas.

Como parte das ações especiais voltadas ao lançamento da coleção, o Shopping também preparou um espaço dedicado à troca de figurinhas, instalado ao lado do quiosque da Panini. O ambiente conta com grama sintética, mesas, cadeiras e puffs, criando um ponto de encontro para colecionadores, famílias e apaixonados por futebol compartilharem a experiência de completar o álbum.

A coleção oficial da Copa do Mundo foi criada para acompanhar cada fase do torneio, reunindo seleções participantes, identidade visual da competição e cromos especiais que transformam o álbum em um item de memória esportiva. Nesta edição, o álbum conta com 980 cromos, sendo 68 especiais, e apresenta diferentes versões e formatos para atender desde colecionadores iniciantes até fãs mais tradicionais da competição.

“O álbum da Copa movimenta diferentes gerações e cria uma experiência muito afetiva em torno do futebol. O espaço foi pensado para incentivar esse encontro entre colecionadores e proporcionar um ambiente de convivência dentro do Shopping”, afirma Nancy Araújo, coordenadora de Marketing do Shopping São Carlos.

Além do quiosque oficial da Panini, os clientes também encontram figurinhas e produtos relacionados à coleção em outras operações do empreendimento, como Ri Happy e Collor Graphic, ampliando os pontos de acesso para os consumidores.

O McDonald's também entrou no clima da Copa com o Combo Figurinha, que oferece um pacote especial de figurinhas Panini com uma figurinha exclusiva na compra do combo participante. A ação está disponível no Delivery, Drive-thru, Balcão e quiosques de sobremesa da rede.

Para o Shopping São Carlos, a chegada do quiosque da Panini reforça a proposta de ampliar as experiências de convivência oferecidas ao público. “Buscamos acompanhar movimentos que geram conexão com o público e transformam o Shopping em um espaço de experiências. A chegada da Panini e o espaço de troca de figurinhas reforçam esse ambiente de convivência para diferentes públicos”, destaca Fábio Maria, gerente geral do Shopping São Carlos.

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