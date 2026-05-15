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sexta, 15 de maio de 2026
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Frente fria se aproxima trazendo chuva ao estado de SP

15 Mai 2026 - 07h19Por Da redação
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Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.

Sexta-feira (15/05)


Área de instabilidade desloca-se sobre o estado de São Paulo, favorecendo a formação de muita nebulosidade e de áreas de chuvas com trovoadas isoladas sobre o estado. Temperaturas elevadas.

Sábado (16/05)


O tempo segue instável, com períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde. Temperaturas elevadas.

Domingo (17/05)


Tempo instável devido às áreas de instabilidade e à proximidade de uma frente fria. O dia será marcado por muita nebulosidade e previsão de chuva ao longo do período, com possibilidade de trovoadas isoladas. Temperaturas máximas (no decorrer da tarde) em declínio. (IPMET)

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