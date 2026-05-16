Motorista de aplicativo tem carro roubado durante corrida na Washington Luís em São Carlos

Motorista de aplicativo - Crédito: Freepik

Um motorista de aplicativo teve o veículo roubado na noite desta quinta-feira (15), na Rodovia Washington Luís (SP-310), altura do km 220, em São Carlos.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima realizava uma corrida com dois passageiros quando foi surpreendida pelos criminosos. Durante a ação, um dos suspeitos estava armado com uma faca, enquanto o outro fez menção de estar com uma arma de fogo.

Os assaltantes fugiram levando um Hyundai HB20 branco, ano 2016, com placas GII-0629.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso e o veículo não havia sido localizado.

Leia Também