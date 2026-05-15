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sexta, 15 de maio de 2026
Segurança

Motociclista fica ferida após queda no bairro Jacobucci

15 Mai 2026 - 19h40Por Da redação
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Motociclista fica ferida após queda no bairro Jacobucci - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma queda de motocicleta foi registrada no início da noite desta sexta-feira, 15, no bairro Jacobucci, em São Carlos.

O acidente aconteceu pela Avenida Capitão Luiz Brandão, no sentido centro-bairro. Segundo informações, a condutora da moto, uma jovem de 23 anos, seguia pela via quando, ao passar sobre a sinalização de “devagar” pintada no asfalto, acabou escorregando devido à pista molhada pela chuva.

Com a queda, a vítima sofreu trauma na perna, além de escoriações pelo corpo e ferimentos nos braços.

A equipe do SAMU foi acionada e prestou atendimento no local, encaminhando a motociclista para a Santa Casa de São Carlos.

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