(16) 99963-6036
sexta, 15 de maio de 2026
Coisas de São Carlos

Ladrão furta carro, sai para dar um "rolê" e devolve no mesmo lugar

15 Mai 2026 - 09h20Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 26 anos procurou o Plantão Policial de São Carlos após perceber que seu veículo havia sido furtado e posteriormente devolvido no Centro da cidade, na tarde desta quinta-feira (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estacionou o carro por volta das 14h05, na Rua Episcopal, e retornou ao trabalho. Ao voltar ao veículo, notou sinais de que alguém havia utilizado o automóvel: os bancos estavam fora de posição, havia marcas de lama e mato no interior do carro, além do banco traseiro rebatido e o tampão do porta-malas solto.

Ainda segundo o registro, cartões bancários e um grill elétrico que estava no porta-malas foram furtados. A carteira e documentos pessoais da vítima foram encontrados jogados dentro do automóvel.

Imagens de câmeras de segurança da empresa onde a vítima trabalha mostraram que um indivíduo se aproximou do veículo por volta das 14h40 e saiu dirigindo o carro. Cerca de meia hora depois, às 15h10, o suspeito retornou e estacionou o automóvel na mesma vaga.

O veículo, um GM/Corsa Wind prata, foi localizado e devolvido ao proprietário. A vítima informou ainda que o triângulo de segurança foi levado e que a placa dianteira aparentava ter sido raspada. O caso foi registrado como furto de veículo e localização/apreensão de veículo no Plantão Policial de São Carlos.

Leia Também

Mulher vai ao plantão policial e descobre que está procurada pela Justiça
São Carlos 09h16 - 15 Mai 2026

Mulher vai ao plantão policial e descobre que está procurada pela Justiça

Mulher trans é socorrida pelo SAMU após ser esfaqueada
Romeu Tortorelli07h41 - 15 Mai 2026

Mulher trans é socorrida pelo SAMU após ser esfaqueada

PM apreende drogas e dinheiro em residência no Cidade Aracy 2
Segurança07h30 - 15 Mai 2026

PM apreende drogas e dinheiro em residência no Cidade Aracy 2

Jovem é preso pela RPM com sacola cheia de drogas no CDHU em São Carlos
Flagrante01h31 - 15 Mai 2026

Jovem é preso pela RPM com sacola cheia de drogas no CDHU em São Carlos

Adolescente tenta esconder drogas ao ver ROCAM e Força Tática e acaba detido no São Carlos 8
Tráfico01h24 - 15 Mai 2026

Adolescente tenta esconder drogas ao ver ROCAM e Força Tática e acaba detido no São Carlos 8

Últimas Notícias