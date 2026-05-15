PM apreende drogas e dinheiro em residência no Cidade Aracy 2

Na noite desta quinta-feira, 14, uma equipe de policiamento foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre marido e mulher pela Rua José Galucci, no bairro Cidade Aracy 2. Segundo a denúncia, o homem estaria armado.

Chegando pelo local, os policiais fizeram contato com uma mulher de 28 anos, que informou ser solteira e negou que houvesse um marido na residência. Diante da situação, a equipe solicitou autorização para averiguar o interior do imóvel. A moradora informou que o irmão também residia na casa e franqueou a entrada dos policiais.

Durante vistoria no quarto do irmão, os policiais localizaram dentro de um guarda-roupa duas caixas de sapato. Em uma delas havia dinheiro, anotações do tráfico de drogas e uma máquina de cartão. Já na outra, foram encontradas porções de entorpecentes.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida ao plantão policial juntamente com o material apreendido. As drogas foram recolhidas e a ocorrência apresentada à Polícia Civil, onde a feminina relatou de quem seria o entorpecente encontrado na residência.

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