(16) 99963-6036
quinta, 14 de maio de 2026
Tribunal do júri

Réus são condenados a seis anos de prisão pela morte de construtor no Parque Delta

14 Mai 2026 - 18h33Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Osmar foi espancado até a morte - Crédito: arquivo pessoalOsmar foi espancado até a morte - Crédito: arquivo pessoal

O Tribunal do Júri da Comarca de São Carlos condenou, nesta quinta-feira (14), Matheus Henrique Marques e Samuel Sales Fallaci a seis anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio simples pela morte do construtor Osmar Aparecido de Castro, de 51 anos.

Os dois réus respondiam ao processo em liberdade e, após a leitura da sentença pelo juiz Dr. Cláudio do Prado Amaral, foram conduzidos ao presídio de Araraquara para início do cumprimento da pena.

Durante o julgamento, a defesa conseguiu desqualificar a tese do Ministério Público, que sustentava homicídio doloso qualificado. Com a decisão dos jurados, os acusados acabaram condenados por homicídio simples.

O caso julgado ocorreu na madrugada de 18 de novembro de 2023, nas proximidades do “Drinks Bar”, na rua Iwagiro Toyama, no Parque Delta, região norte de São Carlos.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a vítima teria sido agredida após uma discussão iniciada dentro da adega. Segundo os autos, Osmar teria feito uma brincadeira ao perguntar sobre cerveja no estabelecimento, o que acabou sendo interpretado de forma ofensiva por um homem que estava no local.

A situação evoluiu para uma confusão generalizada. Ainda conforme o processo, Osmar foi perseguido e novamente atacado quando retornou ao local. Laudos periciais e imagens analisadas pela Polícia Civil apontaram que os réus atingiram a cabeça da vítima com pedras e tijolos, causando traumatismo craniano, apontado pelo Instituto Médico Legal (IML) como causa da morte.

A acusação foi conduzida pelo promotor Dr. Marcelo Buffu Mizuno. Matheus Henrique Marques foi defendido pelo advogado Dr. Arlindo Basílio, enquanto Samuel Sales Fallaci teve a defesa feita pelos advogados Dra. Ana Paula Staconi e Dr. Nelson Rangel Luciano.

Leia Também

Colisão entre carro e moto deixa idoso ferido na Avenida da Integração
Segurança16h36 - 14 Mai 2026

Colisão entre carro e moto deixa idoso ferido na Avenida da Integração

Força Tática apreende 480 pedras de crack em casa no na região da rodoviária
São Carlos 09h25 - 14 Mai 2026

Força Tática apreende 480 pedras de crack em casa no na região da rodoviária

Cozinheiro de São Carlos que se envolveu em acidente na Washington Luís morre no HU
Após 1 mês internado 08h40 - 14 Mai 2026

Cozinheiro de São Carlos que se envolveu em acidente na Washington Luís morre no HU

DIG esclarece caso de homem que foi atingido por golpes de facão em academia no Jardim Hikare
Tentativa de homicídio 08h09 - 14 Mai 2026

DIG esclarece caso de homem que foi atingido por golpes de facão em academia no Jardim Hikare

DIG tenta identificar quem esfaqueou e matou morador em situação de rua
São Carlos 07h54 - 14 Mai 2026

DIG tenta identificar quem esfaqueou e matou morador em situação de rua

Últimas Notícias