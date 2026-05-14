Réus são condenados a seis anos de prisão pela morte de construtor no Parque Delta

Osmar foi espancado até a morte - Crédito: arquivo pessoal

O Tribunal do Júri da Comarca de São Carlos condenou, nesta quinta-feira (14), Matheus Henrique Marques e Samuel Sales Fallaci a seis anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio simples pela morte do construtor Osmar Aparecido de Castro, de 51 anos.

Os dois réus respondiam ao processo em liberdade e, após a leitura da sentença pelo juiz Dr. Cláudio do Prado Amaral, foram conduzidos ao presídio de Araraquara para início do cumprimento da pena.

Durante o julgamento, a defesa conseguiu desqualificar a tese do Ministério Público, que sustentava homicídio doloso qualificado. Com a decisão dos jurados, os acusados acabaram condenados por homicídio simples.

O caso julgado ocorreu na madrugada de 18 de novembro de 2023, nas proximidades do “Drinks Bar”, na rua Iwagiro Toyama, no Parque Delta, região norte de São Carlos.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a vítima teria sido agredida após uma discussão iniciada dentro da adega. Segundo os autos, Osmar teria feito uma brincadeira ao perguntar sobre cerveja no estabelecimento, o que acabou sendo interpretado de forma ofensiva por um homem que estava no local.

A situação evoluiu para uma confusão generalizada. Ainda conforme o processo, Osmar foi perseguido e novamente atacado quando retornou ao local. Laudos periciais e imagens analisadas pela Polícia Civil apontaram que os réus atingiram a cabeça da vítima com pedras e tijolos, causando traumatismo craniano, apontado pelo Instituto Médico Legal (IML) como causa da morte.

A acusação foi conduzida pelo promotor Dr. Marcelo Buffu Mizuno. Matheus Henrique Marques foi defendido pelo advogado Dr. Arlindo Basílio, enquanto Samuel Sales Fallaci teve a defesa feita pelos advogados Dra. Ana Paula Staconi e Dr. Nelson Rangel Luciano.

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