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quinta, 14 de maio de 2026
Tentativa de homicídio

DIG esclarece caso de homem que foi atingido por golpes de facão em academia no Jardim Hikare

14 Mai 2026 - 08h09Por Da redação
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Momento em que vítima é socorrida - Crédito: arquivo/SCAMomento em que vítima é socorrida - Crédito: arquivo/SCA

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos concluiu a investigação sobre a tentativa de homicídio registrada no dia 23 de março dentro de uma academia no Jardim Hikare, na região norte da cidade. O caso ganhou grande repercussão após vídeos mostrarem uma briga entre dois homens, sendo que um deles atacava o outro com golpes de facão no interior do estabelecimento.

O São Carlos Agora apurou que a vítima, um homem de 54 anos, sofreu ferimentos no peito, abdômen e pernas. Ele foi socorrido inicialmente pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado sem risco de morte.

Segundo o delegado da DIG, João Fernando Baptista, a investigação apontou que os envolvidos trabalhavam juntos na construção civil e já tinham se desentendido dias antes do crime.

“O que nós apuramos é que dias antes houve uma discussão banal entre eles e a vítima da tentativa de homicídio acabou atingindo o autor com um copo no rosto. Esse golpe provocou cortes profundos e quase atingiu um dos olhos dele”, afirmou o delegado.

Ainda conforme a DIG, após receber atendimento médico e passar por sutura, o suspeito, de 54 anos, passou a planejar uma vingança. Um dia antes do ataque, ele teria ido até a residência da vítima armado com um facão, mas não conseguiu encontrá-la.

“No dia dos fatos eles se encontraram novamente na rua. O autor pegou o facão que estava dentro do carro e começou a perseguir a vítima. O homem tentou se esconder dentro da academia, mas foi alcançado e agredido com diversos golpes”, explicou João Fernando Baptista.

O delegado afirmou ainda que o golpe que poderia atingir a cabeça da vítima e provocar sua morte só não aconteceu porque um conhecido dos envolvidos interveio e conseguiu conter o agressor.

“O golpe final, que certamente seria fatal, só não ocorreu graças à intervenção de uma pessoa que passava pelo local e conseguiu segurá-lo”, destacou.

A DIG indiciou o suspeito por tentativa de homicídio. Já a vítima do ataque também deverá responder por lesão corporal em razão da agressão anterior com o copo, dependendo do resultado do laudo pericial.

Segundo a Polícia Civil, não houve pedido de prisão preventiva e ambos responderão aos processos em liberdade.

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