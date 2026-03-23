(16) 99963-6036
segunda, 23 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Homem de 54 anos Ã© atacado com golpes de facÃ£o dentro de academia no bairro Jardim Hikare

23 Mar 2026 - 09h37Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Homem de 54 anos Ã© atacado com golpes de facÃ£o dentro de academia no bairro Jardim Hikare -

Um homem de 54 anos ficou gravemente ferido após ser atingido com golpes de facão na manhã desta segunda-feira (23), na rua Rodolfo Luporini, no bairro Jardim Hikare.

Segundo informações, a briga teve início do lado de fora da academia, onde a vítima passou a ser perseguida pelo agressor armado com um facão. Na tentativa de se proteger, o homem correu para dentro do estabelecimento, que estava com vários alunos no momento.

Já no interior da academia, o agressor alcançou a vítima e desferiu diversos golpes de facão, atingindo principalmente braços e pernas. Durante o ataque, a vítima caiu ao chão e sofreu múltiplos ferimentos, além de uma fratura em uma das pernas.

Após a agressão, o autor fugiu do local em um veículo, conforme relataram testemunhas.
A vítima foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.
A Polícia esteve no local e registrou a ocorrência. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida.

Leia TambÃ©m

Motociclista se envolve em acidente no Centro de SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a11h17 - 23 Mar 2026

Motociclista se envolve em acidente no Centro de SÃ£o Carlos

ForÃ§a TÃ¡tica prende homem procurado pela JustiÃ§a e apreende armas em apartamento no Jockey Club
SeguranÃ§a11h08 - 23 Mar 2026

ForÃ§a TÃ¡tica prende homem procurado pela JustiÃ§a e apreende armas em apartamento no Jockey Club

Primeiro homicÃ­dio do ano em SÃ£o Carlos segue sem pistas, diz delegado da DIG
SeguranÃ§a10h35 - 23 Mar 2026

Primeiro homicÃ­dio do ano em SÃ£o Carlos segue sem pistas, diz delegado da DIG

FuncionÃ¡rio Ã© detido apÃ³s ser flagrado com fios de cobre dentro da Tecumseh
SeguranÃ§a10h14 - 23 Mar 2026

FuncionÃ¡rio Ã© detido apÃ³s ser flagrado com fios de cobre dentro da Tecumseh

CrianÃ§a de 3 anos Ã© atingida por tijolo
Eduardo Abdelnur10h09 - 23 Mar 2026

CrianÃ§a de 3 anos Ã© atingida por tijolo

Ãšltimas NotÃ­cias