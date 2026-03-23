Homem de 54 anos Ã© atacado com golpes de facÃ£o dentro de academia no bairro Jardim Hikare

Um homem de 54 anos ficou gravemente ferido após ser atingido com golpes de facão na manhã desta segunda-feira (23), na rua Rodolfo Luporini, no bairro Jardim Hikare.

Segundo informações, a briga teve início do lado de fora da academia, onde a vítima passou a ser perseguida pelo agressor armado com um facão. Na tentativa de se proteger, o homem correu para dentro do estabelecimento, que estava com vários alunos no momento.

Já no interior da academia, o agressor alcançou a vítima e desferiu diversos golpes de facão, atingindo principalmente braços e pernas. Durante o ataque, a vítima caiu ao chão e sofreu múltiplos ferimentos, além de uma fratura em uma das pernas.

Após a agressão, o autor fugiu do local em um veículo, conforme relataram testemunhas.

A vítima foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

A Polícia esteve no local e registrou a ocorrência. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida.

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