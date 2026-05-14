DIG tenta identificar quem esfaqueou e matou morador em situação de rua

Angelo no Destaque - Crédito: divulgação

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos investiga o assassinato de Angelo Caetano Siqueira, de 32 anos, encontrado gravemente ferido na madrugada do dia 4 de maio, na Rua Antônio Blanco, na Vila Costa do Sol. A vítima sofreu golpes de faca com exposição das vísceras.

Segundo o boletim de ocorrência, Angelo foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado até morrer na noite do dia 8 de maio.

De acordo com o delegado da DIG, João Fernando Baptista, a Polícia Civil só foi comunicada oficialmente após a morte da vítima, o que prejudicou o início das investigações.

“Esse homem veio a falecer. A informação que a gente tem é que a polícia não foi comunicada no dia do fato e somente quando ocorreu a morte desse homem. Isso prejudicou e muito o começo das investigações, uma vez que a Polícia Civil só teve conhecimento quando houve a morte desse indivíduo”, afirmou o delegado.

Ainda segundo João Fernando Baptista, não houve registro de boletim de ocorrência no momento em que o crime aconteceu.

“A Polícia Civil, que é a polícia que deve investigar, sequer foi informada a respeito. Assim que nós tomamos ciência desse fato, já empregamos todos os esforços com o objetivo de identificar o autor desse crime”, declarou.

O delegado informou que a DIG já possui uma linha de investigação e acredita que o caso poderá ser esclarecido nos próximos dias.

Familiares de Angelo vieram da cidade de Casa Branca para fazer o reconhecimento do corpo. O sepultamento ocorreu na tarde da última terça-feira, naquela cidade.

A Polícia Civil pede a colaboração da população. Informações podem ser repassadas pelo telefone/WhatsApp 3374-5966. Segundo o delegado, o sigilo é absoluto.

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