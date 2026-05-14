Homem é detido pela Guarda Municipal por furto de cabos de telefonia em São Carlos

14 Mai 2026 - 05h57
Guarda Municipal - Crédito: divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos deteve um homem de 28 anos suspeito de furtar cabos de telefonia na tarde desta terça-feira (13), na Estrada Municipal Washington José Pera, nas proximidades da ETE.

De acordo com a corporação, o Centro de Controle Operacional (CCO) recebeu uma denúncia informando que um indivíduo estaria praticando o furto de fios no local. Com as características repassadas, equipes da Guarda Municipal e do Canil se deslocaram até a região e localizaram o suspeito.

Durante a abordagem, os guardas encontraram com o homem uma bolsa contendo diversas ferramentas, além de um saco plástico preto com um rolo de cabo de telefonia.

Após a averiguação, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.

 

