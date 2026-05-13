Mulher é agredida com molho de chaves no Jardim São João Batista

Ocorrência foi registrada no Plantão Policial - Crédito: SCA

Uma mulher de 27 anos procurou o plantão policial de São Carlos na noite desta terça-feira (12) após relatar ter sido agredida por outra mulher durante uma discussão em um apartamento no Jardim São João Batista.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima afirmou que estava em situação de vulnerabilidade após ter sido despejada do imóvel onde morava com o filho. Diante da situação, ela entrou em contato com um homem com quem já havia mantido relacionamento anteriormente e que teria autorizado que ela e a criança passassem a morar temporariamente em seu apartamento.

Ainda conforme o registro policial, ao chegar ao imóvel, a vítima foi recebida pela atual companheira do homem, uma mulher de idade não informada, que questionou sua presença no local. A vítima relatou que saiu para a área externa do condomínio e tentou contato telefônico com o morador quando, segundo ela, a suspeita teria se apoderado de um molho de chaves e iniciado as agressões.

A mulher afirmou ter sofrido diversos golpes e que um vizinho interveio após ouvir os gritos, conseguindo separar a briga. Após as agressões, a suspeita ainda teria feito ofensas verbais contra a vítima.

O boletim aponta que a mulher sofreu lesões na perna e coxa direita, arranhões na perna esquerda, ferimento na mão direita entre os dedos indicador e médio, além de escoriações próximas ao olho esquerdo. Ela também relatou dores de cabeça causadas por puxões de cabelo e dores na região cervical.

Após o ocorrido, a vítima foi até a casa de uma amiga, onde realizou os primeiros cuidados nos ferimentos. Ela foi orientada sobre o prazo para representação criminal e recebeu encaminhamento para exame de corpo de delito no IML.

O caso foi registrado como lesão corporal no Plantão Policial de São Carlos e será encaminhado para investigação.

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