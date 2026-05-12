Motociclista fica ferido após acidente em rotatória na região do SESI

Uma colisão entre moto e carro foi registrada na tarde desta terça-feira, 12, pela Avenida Coronel José Augusto de Oliveira Salles, na rotatória com a Avenida Dr. Heitor José Reali, na região do SESI, em São Carlos.
Segundo informações, a motocicleta seguia pela Avenida Coronel José Augusto de Oliveira Salles quando, ao chegar na rotatória, acabou colidindo contra um carro que realizava a rotatória.
Com o impacto, o motociclista, de 46 anos, veio ao solo e sofreu ferimentos. Uma equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local.
A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.