Motociclista fica ferido após colisão com carro na Vila Monteiro

Crédito: SCA

Uma colisão entre moto e carro foi registrada no bairro Vila Monteiro, no cruzamento da Rua José Rodrigues Sampaio com a Rua São Paulo.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista de 56 anos seguia pela Rua São Paulo, via preferencial, quando a condutora de um veículo Volkswagen Nivus, que trafegava pela Rua José Rodrigues Sampaio, teria avançado o sinal de pare, atingindo a motocicleta.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo. A vítima sofreu trauma na bacia e diversas escoriações pelo corpo, sendo socorrida pela equipe do SAMU até a Santa Casa.

Agentes de trânsito estiveram pelo local para orientação do fluxo de veículos, juntamente com a Polícia Militar, que realizou o registro da ocorrência.

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