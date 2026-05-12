Golpistas causam prejuízo superior a R$ 10 mil a aposentada em São Carlos

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Uma aposentada de 66 anos foi vítima de um golpe e teve prejuízo superior a R$ 10 mil após criminosos realizarem compras em cartões de crédito vinculados à sua conta bancária, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a vítima compareceu à delegacia acompanhada da sobrinha, que auxilia na administração das contas bancárias da idosa. Elas relataram que perceberam movimentações suspeitas após acessarem o celular da aposentada.

Segundo o registro, foram identificadas compras indevidas em um cartão de crédito do banco Itaú, nos valores de R$ 2,2 mil e R$ 1,2 mil, totalizando R$ 3,4 mil. Também foram constatadas outras transações em um segundo cartão, que somaram R$ 6.910.

O contato utilizado pelo golpista ocorreu por meio do WhatsApp. Após perceberem a fraude, as vítimas entraram em contato com o gerente da agência bancária, que providenciou o bloqueio do cartão e o encaminhamento do caso para a central do banco.

A ocorrência foi registrada como estelionato e será investigada pela Polícia Civil.

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