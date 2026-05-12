Após denúncia de algazarra, mulher é ameaçada por grupo em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 49 anos registrou um boletim de ocorrência por ameaça após ser intimidada por quatro homens em frente à sua residência, na região central de São Carlos, na tarde de domingo (11).

Segundo o registro policial, um dos indivíduos teria levantado a camisa e exibido um revólver na cintura em atitude considerada ameaçadora pela vítima.

A mulher relatou à Polícia Civil que, horas antes, havia acionado a Polícia Militar devido a uma “algazarra” promovida pelo grupo em um terreno baldio ao lado de sua casa. Ela acredita que os suspeitos associaram a presença da PM à denúncia feita por ela e, posteriormente, passaram a intimidá-la.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima afirmou que vem sofrendo com medo constante, abalo emocional e psicológico, situação que estaria inclusive prejudicando seu desempenho profissional.

A moradora informou também que possui câmeras de segurança instaladas na residência e que as imagens registraram o momento dos fatos. Ela foi orientada a apresentar os registros e demais provas à unidade policial responsável pela investigação.

O caso foi registrado como ameaça no Plantão Policial de São Carlos e será encaminhado para a unidade responsável pela área dos fatos.

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