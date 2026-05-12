Funcionária venezuelana relata constrangimento e ofensas em mercado de São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma operadora de caixa de 56 anos registrou um boletim de ocorrência denunciando episódios de constrangimento e xenofobia sofridos enquanto trabalhava em um supermercado no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com o registro policial, a vítima, de origem venezuelana, relatou que os fatos ocorreram no setor de autoatendimento da unidade, onde atua seguindo os procedimentos internos da empresa. Segundo o boletim, inicialmente uma cliente teria deixado de registrar bandejas de peixe durante a compra. Ao perceber a situação, a funcionária orientou a consumidora conforme as regras do estabelecimento.

Dias depois, em 26 de abril, a mesma cliente retornou ao supermercado. Ainda conforme o relato, enquanto a operadora orientava outro consumidor sobre a utilização das sacolas, um homem segurou seu braço. Ao questionar a atitude, o indivíduo teria começado a gritar e causar tumulto no local.

Na sequência, a cliente passou a acusá-la de tê-la chamado de “ladra” e, diante de outros consumidores, teria dito a frase: “vai para o seu país, você não tem nada que fazer aqui”, em referência à nacionalidade da funcionária.

A vítima afirmou ainda que comunicou os fatos à fiscalização do setor, mas que não houve intervenção. Ela também informou ter formalizado uma notificação ao supermercado solicitando providências.

Segundo o boletim, nesta segunda-feira (11), a mesma cliente retornou ao supermercado acompanhada de um homem não identificado. A operadora relatou que o indivíduo permaneceu observando-a insistentemente e sorrindo em sua direção, situação que lhe causou desconforto e sensação de intimidação.

O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos e será encaminhado para investigação. A vítima foi orientada a apresentar eventuais imagens de câmeras de segurança e outras provas que possam auxiliar na apuração dos fatos.

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