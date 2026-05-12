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terça, 12 de maio de 2026
Segurança

Homem procurado por embriaguez ao volante é capturado em São Carlos

12 Mai 2026 - 09h14Por Da redação
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Viatura Plantão - Viatura Plantão -

Um homem de 53 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na tarde desta segunda-feira (11) no Poupatempo de São Carlos, localizado na Vila Pelicano.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM após a informação de que uma pessoa procurada estaria no local. Ao chegarem ao Poupatempo, os agentes realizaram a abordagem e, após consulta aos documentos, confirmaram a existência de um mandado de prisão contra o suspeito.

Ainda segundo o registro policial, o mandado havia sido expedido pela 3ª Vara Criminal de São Carlos, em um processo relacionado ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de embriaguez ao volante.

Na delegacia, ele foi informado sobre seus direitos constitucionais e permaneceu à disposição da Justiça.

 

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