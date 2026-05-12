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terça, 12 de maio de 2026
Parque Primavera

Homem é preso após invadir casa e ameaçar mulher em São Carlos

12 Mai 2026 - 09h28Por Da redação
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Viatura PM Plantão - Crédito: SCAViatura PM Plantão - Crédito: SCA

Uma ocorrência de violência doméstica e ameaça foi registrada na noite desta segunda-feira (11), no bairro Parque Primavera, em São Carlos. O caso foi atendido pela Polícia Militar e apresentado no Plantão Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, os fatos aconteceram em uma residência localizada na Rua Reverendo Edmo da Costa Moura. A ocorrência foi registrada como ameaça, com base no artigo 147 do Código Penal, além de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha.

A Polícia Civil informou que houve prisão em flagrante. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de São Carlos, onde a ocorrência foi formalizada e seguirá sob investigação.

As idades dos envolvidos não foram informadas no boletim de ocorrência.

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