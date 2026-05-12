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terça, 12 de maio de 2026
Vila Celina

Homem é preso em flagrante após mulher pedir socorro para viatura da PM

12 Mai 2026 - 13h57Por Da redação
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Viatura PM DDM - Crédito: ScaViatura PM DDM - Crédito: Sca

Uma ocorrência de importunação sexual terminou com um homem de 43 anos preso em flagrante na manhã desta terça-feira, 12, no bairro Vila Celina, em São Carlos.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe de policiamento estava em patrulhamento quando deparou com a vítima pela via pública pedindo por socorro. No momento em que a viatura passava pelo local, a mulher abordou os policiais e relatou que seu companheiro havia tentado obrigá-la, mediante força física e violência psicológica, a manter relação sexual contra sua vontade.

Ainda de acordo com o relato, a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e sair correndo para a rua em busca de ajuda.

Diante dos fatos, os policiais, com apoio do CGP-I, localizaram e detiveram o autor. As partes foram encaminhadas para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a delegada responsável ouviu os envolvidos e determinou a prisão em flagrante do homem pelo crime de importunação sexual.

Após o registro da ocorrência, o acusado foi encaminhado para a carceragem local, permanecendo à disposição da Justiça.

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