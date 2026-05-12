Canil da Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas no São Carlos I

A equipe do Canil da Guarda Municipal de São Carlos localizou uma quantidade de entorpecentes na manhã desta terça-feira, 12, durante patrulhamento pelo bairro São Carlos I, em São Carlos.

Segundo informações, a equipe patrulhava pela Rua Rachid Kabalan Fakhouri quando avistou um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu do local, não sendo possível realizar a abordagem.

Como o ponto já é conhecido pela prática de tráfico de drogas, os agentes utilizaram a cadela K9 Índia para realizar buscas nas proximidades. O animal localizou, em meio ao mato na calçada do Centro de Economia Solidária, uma sacola preta contendo grande quantidade de entorpecentes.

Foram apreendidos:

228 pedras de substância análoga ao crack;

233 eppendorfs contendo substância análoga à cocaína;

124 invólucros de substância análoga à maconha;

26 invólucros de substância análoga ao ice;

4 comprimidos de substância análoga ao ecstasy;

20 microtubos contendo substância análoga ao skunk.

Todo o material foi recolhido e apresentado no CPJ para conhecimento da autoridade policial. Nenhum suspeito foi detido.

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