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terça, 12 de maio de 2026
Segurança

Canil da Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas no São Carlos I

12 Mai 2026 - 14h15Por Da redação
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Canil da Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas no São Carlos I -

A equipe do Canil da Guarda Municipal de São Carlos localizou uma  quantidade de entorpecentes na manhã desta terça-feira, 12, durante patrulhamento pelo bairro São Carlos I, em São Carlos.

Segundo informações, a equipe patrulhava pela Rua Rachid Kabalan Fakhouri quando avistou um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu do local, não sendo possível realizar a abordagem.

Como o ponto já é conhecido pela prática de tráfico de drogas, os agentes utilizaram a cadela K9 Índia para realizar buscas nas proximidades. O animal localizou, em meio ao mato na calçada do Centro de Economia Solidária, uma sacola preta contendo grande quantidade de entorpecentes.

Foram apreendidos:
228 pedras de substância análoga ao crack;
233 eppendorfs contendo substância análoga à cocaína;
124 invólucros de substância análoga à maconha;
26 invólucros de substância análoga ao ice;
4 comprimidos de substância análoga ao ecstasy;
20 microtubos contendo substância análoga ao skunk.
Todo o material foi recolhido e apresentado no CPJ para conhecimento da autoridade policial. Nenhum suspeito foi detido.

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