Motoboy fica ferido após colisão com carro próximo ao shopping

Crédito: SCA

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na tarde desta sexta-feira (12), na rotatória da Avenida Bruno Ruggiero Filho, próximo ao shopping, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, em direção ao bairro Santa Felícia. O motorista do carro trafegava pela faixa da direita e realizou uma conversão para acessar o sentido shopping, momento em que acabou cruzando a frente do motociclista, que seguia pela faixa da esquerda.

Sem tempo para evitar a colisão, o motoboy, de 47 anos, atingiu a porta lateral do veículo e caiu ao solo.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU, sendo encaminhada para a UPA da Vila Prado.

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