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terça, 12 de maio de 2026
Segurança

Pintor fica ferido após queda de andaime na Vila Prado

12 Mai 2026 - 18h16Por Da redação
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Pintor fica ferido após queda de andaime na Vila Prado - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um pintor de 53 anos ficou ferido após sofrer uma queda de aproximadamente três metros de altura na tarde desta terça-feira, 12, pelo bairro Vila Prado, em São Carlos.

O acidente ocorreu pela Rua Cândido Padim, enquanto o trabalhador realizava um serviço em cima de um andaime. Segundo informações, a estrutura estava apoiada sobre um chão de terra, quando acabou cedendo.

Com a queda, o pintor caiu de costas, batendo a região da nuca. Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram atendimento no local.

A vítima estava consciente e orientada, porém apresentava formigamento nos braços, sendo socorrida para a Santa Casa de São Carlos.

Uma equipe de policiamento também esteve pelo local para o registro da ocorrência.

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