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quarta, 13 de maio de 2026
Segurança

Jovem fica ferido após colisão entre carro e moto no Santa Angelina

13 Mai 2026 - 13h39Por Da redação
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Jovem fica ferido após colisão entre carro e moto no Santa Angelina - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre moto e carro deixou um motociclista de 19 anos ferido no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

Segundo informações, ambos os veículos seguiam pela rua Francisco Poça, porém em sentidos contrários. O motociclista seguia no sentido bairro-centro, enquanto o veículo transitava no sentido contrário.

Em determinado momento, o condutor do carro realizou uma conversão para acessar a rua Urias Cardoso de Toledo e não avistou a motocicleta, ocorrendo a colisão. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo.

A vítima sofreu diversas escoriações pelo corpo, além de trauma em arcos costais e trauma na região da bacia, sendo socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.
A Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência.

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