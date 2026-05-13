Menores são detidos com simulacro dentro de escola no Cidade Aracy 2

Crédito: SCA

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram detidos na manhã desta quarta-feira (13), após serem flagrados com um simulacro de arma de fogo dentro de uma escola localizada na Rua Sebastião Lemos, no bairro Cidade Aracy 2, em São Carlos.

Segundo informações, a equipe de policiamento foi acionada após relatos de que dois estudantes estariam manuseando um simulacro no interior da unidade escolar. Ao chegarem no local, os policiais encontraram os dois menores já na diretoria da escola junto com a diretora e o objeto apreendido.

A direção informou que uma professora percebeu os adolescentes manuseando o simulacro dentro da sala de aula e imediatamente comunicou a coordenação. Ainda segundo o relato, a diretora chamou os estudantes até sua sala, momento em que o adolescente de 16 anos, apontado como proprietário do simulacro, teria apontado o objeto em direção à diretora.

O menor de 16 anos afirmou que o simulacro era dele e que apenas estaria mostrando ao amigo.

Diante da situação, os dois adolescentes foram conduzidos ao CPJ de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. O simulacro foi apreendido e, após os procedimentos, os menores foram liberados aos responsáveis.

Leia Também