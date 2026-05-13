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quarta, 13 de maio de 2026
Segurança

Incêndio em casa abandonada mobiliza Corpo de Bombeiros no Jacobucci

13 Mai 2026 - 10h30Por Da redação
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Incêndio em casa abandonada mobiliza Corpo de Bombeiros no Jacobucci - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um incêndio em uma casa abandonada mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira, 13, pela rua Hipólito José da Costa, no bairro Jacobucci, em São Carlos.

Segundo informações, havia grande quantidade de lixo acumulado no imóvel abandonado e o material acabou pegando fogo, gerando muita fumaça e preocupação nos moradores vizinhos. Inicialmente, a ocorrência foi tratada como incêndio em residência.

As chamas atingiram os lixos que estavam na parte externa da casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate ao fogo, além do trabalho de rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

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