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quarta, 13 de maio de 2026
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Falso motoboy é flagrado com drogas em São Carlos

13 Mai 2026 - 15h13Por Da redação
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Falso motoboy é flagrado com drogas em São Carlos - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (13), em São Carlos, após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar na região da Avenida Dr. Heitor José Reali com a Rua Georg Ptak.

Segundo informações da PM, equipes realizavam patrulhamento quando avistaram uma motocicleta trafegando na contramão. Ao perceber a tentativa de abordagem, o condutor perdeu o controle da moto e caiu ao solo no cruzamento das vias.

Durante a revista, os policiais localizaram dentro de uma bag de entregas por aplicativo, que estava nas costas do suspeito, 33 porções de maconha. Na sequência, em uma pochete, foram encontrados R$ 120 em dinheiro, cinco eppendorfs de cocaína, 11 porções de dry, oito porções de ice e um aparelho celular.

Ao todo, foram apreendidos 45 gramas de maconha, 21 gramas de dry, 17 gramas de ice e 4 gramas de cocaína.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial elaborou o flagrante por tráfico de drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

 

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