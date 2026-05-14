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quinta, 14 de maio de 2026
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Força Tática apreende 480 pedras de crack em casa no na região da rodoviária

14 Mai 2026 - 09h25Por Da redação
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Força Tática apreende 480 pedras de crack em casa no na região da rodoviária - Crédito: SCA Crédito: SCA

A Polícia Militar apreendeu 480 pedras de crack e R$ 410 em dinheiro na noite de quarta-feira (13), em uma residência localizada na região central de São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais da Força Tática foram acionados após denúncias feitas via COPOM e disque-denúncia informando que o imóvel estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas. Ao chegarem ao endereço, os militares visualizaram um homem de 36 anos e uma mulher de 36 anos no quintal da casa fazendo uso de crack.

Ainda conforme o registro policial, os dois permitiram a entrada da equipe no imóvel. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, em buscas realizadas no quintal, os policiais localizaram uma sacola plástica contendo 480 pedras de substância semelhante ao crack, totalizando 123 gramas, além de R$ 410 em dinheiro.

De acordo com os policiais, o homem teria afirmado que permitia que terceiros utilizassem o imóvel para armazenar entorpecentes em troca de pedras de crack. Já a mulher, segundo o relato, não teria conhecimento do suposto acordo e estaria no local apenas para consumir a droga.

Na delegacia, o homem negou envolvimento com o tráfico e afirmou desconhecer a origem do dinheiro e dos entorpecentes apreendidos. Ele foi liberado após o registro da ocorrência.

O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos como tráfico de drogas consumado e apreensão de objeto. A droga e o dinheiro foram apreendidos e o caso será investigado pela delegacia especializada.

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