Cozinheiro de São Carlos que se envolveu em acidente na Washington Luís morre no HU

O cozinheiro José Nivaldo da Silva Santos, de 58 anos, de São Carlos, morreu na madrugada desta quarta-feira (13) após permanecer internado desde o dia 1º de abril em decorrência de um grave acidente registrado na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

Segundo o São Carlos Agora apurou, o acidente aconteceu no km 275,200 da rodovia e envolveu um GM/Corsa Sedan Joy e um caminhão Iveco/Stralis. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o automóvel em que José Nivaldo estava capotou às margens da pista.

No carro havia quatro ocupantes. Conforme o registro policial, apenas o condutor sofreu ferimentos graves e foi socorrido por equipes de resgate da concessionária EcoNoroeste, sendo encaminhado inicialmente para atendimento médico. Posteriormente, ele permaneceu internado no Hospital Universitário de São Carlos, onde morreu mais de um mês após o acidente.

Ainda segundo o BO, o motorista do caminhão procurou a base da Polícia Militar Rodoviária para comunicar o ocorrido. Ele realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool, e estava com a documentação regular.

A perícia técnica foi acionada no local do acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa e comunicação de óbito.

O corpo de José Nivaldo da Silva Santos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico e ficará aos cuidados de uma funerária de São Carlos.