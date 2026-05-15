Mulher trans é socorrida pelo SAMU após ser esfaqueada

Crédito: SCA

Uma equipe do SAMU foi acionada na manhã desta sexta-feira (15) para atender uma vítima de esfaqueamento no bairro Romeu Tortorelli, em São Carlos.

A mulher trans, de 36 anos, foi socorrida pela Rua Conceição de Toledo Pizza Zambel. No local, os socorristas encontraram a vítima no interior da residência, bastante ensanguentada e com várias perfurações superficiais provocadas por arma branca pelo corpo.

Segundo informações, os ferimentos não ocorreram no local onde a vítima foi socorrida. A própria vítima relatou que o esfaqueamento aconteceu em outro ponto durante a madrugada e, mesmo ferida, caminhou até sua residência.

Ao chegar no imóvel, a mãe da vítima percebeu os ferimentos e acionou o SAMU. A equipe realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a Santa Casa de São Carlos.

A vítima não soube informar quem seria o autor da agressão. O caso deverá ser investigado.

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