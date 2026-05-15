Adolescente tenta esconder drogas ao ver ROCAM e Força Tática e acaba detido no São Carlos 8

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma ação da Força Tática e a ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) terminou com um adolescente de 16 anos, detido com drogas e dinheiro no início da noite desta quinta-feira (14), no São Carlos 8, em São Carlos.

Segundo relatório policial, os policiais militares faziam patrulhamento visando combater o tráfico na Rua Aurora de Godoy quando avistaram o menor carregando duas sacolas. Ao perceber a aproximação das viaturas, o jovem tentou se desfazer dos materiais.

Uma das sacolas foi arremessada sobre o telhado de uma residência, quanto a outra jogada para dentro de um estabelecimento. As equipes conseguiram recuperar e dentro delas havia cocaína, maconha, dry, pedras de crack e dinheiro.

Diante dos fatos o adolescente foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência por ato infracional análago a tráfico de drogas. Em seguida, ele foi ouvido e liberado.

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