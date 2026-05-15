Jovem é preso pela RPM com sacola cheia de drogas no CDHU em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um jovem de 18 anos, foi preso pela RPM (Rádio Patrulhamento Com Motocicletas) com drogas na noite desta quinta-feira (14), no CDHU, em São Carlos.

Segundo relatório policial, os policiais militares faziam patrulhamento pelo condomínio 04 quando avistaram o suspeito carregando uma sacola nas mãos. Ao perceber a aproximação das motos, ele saiu correndo em direção á Rua da Paz tentado escapar.

A equipe conseguiu deter o jovem, na rotatória da via e durante abordagem encontraram cocaína, maconha, dry, ice e pedras de crack. Ao ser indagado, confessou que estava traficando no local.

Diante dos fatos o delegado registrou um boletim de ocorrência, pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem.

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