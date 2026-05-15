Confusão envolvendo fogos e cães termina em lesão corporal em condomínio de São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um empresário de 27 anos e uma veterinária de 28 anos registraram um boletim de ocorrência por lesão corporal após uma confusão com um vizinho de 64 anos em um condomínio no Parque Sabará, em São Carlos, na noite desta quinta-feira (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal relatou à Polícia Civil que vinha desconfiando de possíveis ações do vizinho contra os cães da residência. Segundo a mulher, um filhote de quatro meses apresentou sintomas de envenenamento no último dia 12, levantando suspeitas após o quintal da casa aparecer molhado sem registro de chuva.

Ainda conforme o registro policial, na noite de quinta-feira a veterinária estava na residência observando os cães no quintal quando percebeu o animal latindo em direção ao muro da casa vizinha. Ela começou a filmar a situação com o celular e afirmou ter visto o vizinho jogando água enquanto gritava. Em seguida, ouviu um forte estrondo, inicialmente interpretado como disparo de arma de fogo, mas que posteriormente teria sido identificado no vídeo como um artefato semelhante a fogos de artifício.

A mulher acionou o noivo e a equipe de segurança do condomínio. Após a chegada do empresário, o casal foi até a casa do vizinho para questionar o ocorrido. Segundo o boletim, o morador afirmou que estaria usando “bombas” na calha para matar ratos.

Durante a discussão, o empresário chamou o vizinho de “sem noção”, momento em que teria sido empurrado. Ainda segundo o relato das vítimas, o homem pegou um objeto metálico e arremessou na direção da veterinária, atingindo a mão esquerda dela.

Os vigias do condomínio tentaram conter o morador, mas não conseguiram. Na sequência, o casal se afastou em direção à própria residência, quando o vizinho teria passado a lançar objetos encontrados no gramado, atingindo a testa do empresário e causando lesão aparente.

A Polícia Militar foi acionada e orientou as vítimas a registrarem a ocorrência no plantão policial. Vídeos e fotografias das lesões foram anexados ao boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

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