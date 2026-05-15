Mulher vai ao plantão policial e descobre que está procurada pela Justiça

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 28 anos foi capturada na manhã de quarta-feira (14), em São Carlos, após comparecer espontaneamente ao Plantão Policial para buscar esclarecimentos sobre um processo judicial em seu nome.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante consulta aos sistemas policiais e ao portal do Tribunal de Justiça, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de São Carlos, com validade até maio de 2029.

Segundo o registro, a pena restante a ser cumprida é de dois anos em regime aberto.

Ainda conforme o BO, a mulher informou aos policiais que havia dado à luz recentemente e que precisava amamentar o filho. A condição de lactante foi registrada oficialmente pela Polícia Civil, que solicitou a presença de um médico legista para a realização de exame de corpo de delito, visando agilizar a audiência de custódia.

Após ser cientificada da ordem judicial, ela foi encaminhada ao Centro de Triagem da Cadeia Pública, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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