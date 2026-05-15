Homem é preso pela Força Tática com 25 quilos de fios de cobre

Crédito: SCA

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por receptação na madrugada desta sexta-feira (15), em Ibaté, após a Polícia Militar localizar aproximadamente 25 quilos de fios de cobre sem procedência em uma residência no Jardim Cruzado.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Força Tática receberam informações de que um veículo Hyundai HB20 teria sido utilizado em um roubo ocorrido em uma usina de energia solar na cidade de Descalvado, registrado no último dia 11 de maio. O carro e o proprietário foram localizados no Jardim Zavaglia, em São Carlos.

Durante a abordagem, o motorista, de 25 anos, teria confessado participação no roubo e informado aos policiais que parte do material estaria com um comparsa em Ibaté. As equipes seguiram até a Rua Américo Brasiliense, onde encontraram um saco contendo fios de cobre aparentes na frente da residência.

Segundo a Polícia Civil, o morador da casa, de 27 anos, assumiu ser o proprietário do material, mas inicialmente não informou a origem dos fios. No local, os policiais apreenderam cerca de 25 quilos de cobre desencapado, além de aparelhos celulares.

Em depoimento, o suspeito afirmou que os fios pertenciam à rede de telefonia instalada próxima a um posto de saúde do bairro e que teriam sido arrancados parcialmente após a passagem de um caminhão de grande porte. Ainda conforme o relato registrado no boletim, ele teria recolhido o material, queimado a capa plástica dos fios em um canavial e escondido o cobre em casa para posterior venda.

O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 1,5 mil. A autoridade policial entendeu que a conduta configura o crime de receptação. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil também informou que o caso será comunicado à Delegacia de Descalvado, responsável pela investigação do roubo na usina solar.

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